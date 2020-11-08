Жители многоэтажки рассказали, с чем приходится сталкиваться ежедневно
Жители города Артема рассказали о ситуации, с которой сталкиваются тысячи горожан, проживающих в многоэтажках города, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автор поста пояснила, жильцы домов, которые проживают на верхних этажах, сталкиваются с трудностями. Многие просто не могут подняться, потому что являются больными людьми, кто-то инвалиды-колясочники. Также тяжело приходится мамочкам, которые в одной руке держат малыша, в другой очень часто вынуждены волочить за собой коляску. Автор поста в паблике artemportal задается вопросм, решится ли когда-нибудь эта ситуация.
Мнения по этому вопросу разделились. Многие отметили, как не работали много лет, так и не будут работать, средств на это не хватит. Другие напротив, говорят, нужно отстаивать свои права, жаловаться и добиваться того, чтобы на это обратили внимание, так как многим действительно доставляет неудобство отсутствие подъемного механизма.
«Какие лифты а Артёме?? А на Комсомольской, на Кирова 150, 152 тоже 9ти этажки. 35 лет не работают лифты».
«Первые этажи на Кирова 25 уже подсопку там сделали, и дверями перекрыли подход к лифту. Им этот лифт не нужен. И другие этажи так же поступили».
«Лифты и Артём несовместимые понятия. Жаль людей».
«А по-какой причине не работает лифт, его застройщик не запустил, он сломался, его некому обслуживать? Почему вы жильцами не вызываете на разговор управляющую компанию и не решаете свою проблему, собрали со всех деньги на необходимые нужды на лифт и сделали себе».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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