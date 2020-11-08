Жители многоэтажки рассказали, с чем приходится сталкиваться ежедневно

Жители города Артема рассказали о ситуации, с которой сталкиваются тысячи горожан, проживающих в многоэтажках города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор поста пояснила, жильцы домов, которые проживают на верхних этажах, сталкиваются с трудностями. Многие просто не могут подняться, потому что являются больными людьми, кто-то инвалиды-колясочники. Также тяжело приходится мамочкам, которые в одной руке держат малыша, в другой очень часто вынуждены волочить за собой коляску. Автор поста в паблике artemportal задается вопросм, решится ли когда-нибудь эта ситуация.

Добрый день крик души жителей девятиэтажного дома по улице Кирова 25, думаю и других жителей девятиэтажных домов , а их без лифтов остаются ещё три дома, когда наконец-то будут работать лифты?, ведь на верхних этажах живут инвалиды, как на пример по улице Кирова 25 на седьмом этаже живёт инвалид колясочник, который уже сем лет не имеет возможности просто выйти на прогулку, также мамочки с маленькими детьми, старики!!! Пожалуйста подскажите куда нужно обратиться чтоб закончилось это безобразие. Спасибо!

Мнения по этому вопросу разделились. Многие отметили, как не работали много лет, так и не будут работать, средств на это не хватит. Другие напротив, говорят, нужно отстаивать свои права, жаловаться и добиваться того, чтобы на это обратили внимание, так как многим действительно доставляет неудобство отсутствие подъемного механизма.

«Какие лифты а Артёме?? А на Комсомольской, на Кирова 150, 152 тоже 9ти этажки. 35 лет не работают лифты».

«Первые этажи на Кирова 25 уже подсопку там сделали, и дверями перекрыли подход к лифту. Им этот лифт не нужен. И другие этажи так же поступили».

«Лифты и Артём несовместимые понятия. Жаль людей».

«А по-какой причине не работает лифт, его застройщик не запустил, он сломался, его некому обслуживать? Почему вы жильцами не вызываете на разговор управляющую компанию и не решаете свою проблему, собрали со всех деньги на необходимые нужды на лифт и сделали себе».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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