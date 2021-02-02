Сегодня, 11:33
«Не ругаюсь, предупреждаю»: Водитель рассказал о ситуации на дороге
Житель Владивостока рассказал о ситуации на дороге, с которой приходится сталкиваться многим автолюбителям, сообщают «Вести:Приморье».
Горожанин обратил внимание на участок дороги в районе улицы Калинина. Мужчина отмечает, движение одностороннее. Однако многие из-за незнания и невнимательности вылетают на «встречку». Что ухудшает ситуацию, так это наличие поворота.
Односторонка Калинина. Будьте внимательны, здесь так частенько,
пишет автор поста в паблике dps.control.
«Там при въезда с Диомида, где Рэми - висит кирпич, а ниже табличка 600 м. Данная информация для «Особо одарённых!»».
«Там постоянно такие».
«Не ругаюсь, предупреждаю».
«Забрать права и На переподготовку ее».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: