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«Не ругаюсь, предупреждаю»: Водитель рассказал о ситуации на дороге

«Не ругаюсь, предупреждаю»: Водитель рассказал о ситуации на дороге

Источник фото: скрин видео

Житель Владивостока рассказал о ситуации на дороге, с которой приходится сталкиваться многим автолюбителям, сообщают «Вести:Приморье».

Горожанин обратил внимание на участок дороги в районе улицы Калинина. Мужчина отмечает, движение одностороннее. Однако многие из-за незнания и невнимательности вылетают на «встречку». Что ухудшает ситуацию, так это наличие поворота.

Односторонка Калинина. Будьте внимательны, здесь так частенько,

пишет автор поста в паблике dps.control.

«Там при въезда с Диомида, где Рэми - висит кирпич, а ниже табличка 600 м. Данная информация для «Особо одарённых!»».

«Там постоянно такие».

«Не ругаюсь, предупреждаю».

«Забрать права и На переподготовку ее».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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