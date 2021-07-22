«Да, это на Шанель»: Происходящее вывело из терпения жителя Артема
Житель Артема рассказал о ситуации, с которой столкнулся благодаря соседу, сообщают «Вести:Приморье».
Так, мужчина пояснил, проживает в частном доме на улице Жуковского. Его сосед решил экономить на откачке септика. А чтобы в его доме все было чисто, он решил, что самостоятельно справится с этой проблемой. Не придумав ничего лучше, сосед включает насос и откачивает продукты жизнедеятельности на участок автора поста.
«Тонущий» в фекалиях мужчина просит совета, как поступить в данной ситуации, чтобы решить вопрос.
задается вопросом автор поста в паблике artem.news.plus.
Приморцы решили помочь «тонущему» жителю города, предложив разные версии управы.
«Опыт есть) но не знаю вам подойдёт или нет. У нас сосед сливал септик в канаву через дорогу, я взял шланг и к нему во двор закинул. Больше не сливает».
«В шланг камень забить плотно. У него там все бабахнет. Будет весело. Если не поймет, повторить».
«Что за черти, трудно заказать машину для выкачки».
«Подавайте в суд. Делайте видеозаписи, фото, акт составьте, подпишите соседями и все в суд».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.