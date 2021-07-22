«Да, это на Шанель»: Происходящее вывело из терпения жителя Артема

Житель Артема рассказал о ситуации, с которой столкнулся благодаря соседу, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мужчина пояснил, проживает в частном доме на улице Жуковского. Его сосед решил экономить на откачке септика. А чтобы в его доме все было чисто, он решил, что самостоятельно справится с этой проблемой. Не придумав ничего лучше, сосед включает насос и откачивает продукты жизнедеятельности на участок автора поста.

«Тонущий» в фекалиях мужчина просит совета, как поступить в данной ситуации, чтобы решить вопрос.

Здравствуйте. Мы живём на улице Жуковского и недавно столкнулись с такой ситуацией. Наш "уважаемый" сосед, проживающий по улице Достоевского, повадился сливать конализационные отходы в соседские огороды. Со вчерашнего утра (20.07) до сегодняшнего дня - получается целые сутки - откачивал свои фекалии из септика на рельеф. На разговор не идёт. Жалобы в инстанции ничего не дали. Как с этим бороться? Может, у кого-то есть опыт борьбы с такими паразитами,

задается вопросом автор поста в паблике artem.news.plus.

Приморцы решили помочь «тонущему» жителю города, предложив разные версии управы.

«Опыт есть) но не знаю вам подойдёт или нет. У нас сосед сливал септик в канаву через дорогу, я взял шланг и к нему во двор закинул. Больше не сливает».

«В шланг камень забить плотно. У него там все бабахнет. Будет весело. Если не поймет, повторить».

«Что за черти, трудно заказать машину для выкачки».

«Подавайте в суд. Делайте видеозаписи, фото, акт составьте, подпишите соседями и все в суд».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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