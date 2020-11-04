«Забил чопик и уехал»: женщина рассказала о встрече со специалистом УК

Жительница Артема рассказала о ситуации, с которой столкнулись жители нескольких домов, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, обращение, которое она опубликовала чуть раньше, действительно, сыграло свою роль. Его увидели сотрудники управляющей компании и обратили внимание на проблему.

Скорее всего, жители рассчитывали, проблема будет решена раз и навсегда.

«Сегодня утром было размещено моё сообщение о холоде в домах на улице Уткинской, 23, 25 в Артёме. Буквально через 15 минут после публикации приехал какой-то дядька, наверное, из УК. Посмотрел, устранил неполадки - забил какой-то чопик на трухлявой теплотрассе, где была течь. Это ужас, а не решение проблемы! Как не было тепла в квартире, так и нет до сих пор. Зато какая быстрая реакция!!! Типа чутко отреагировали на жалобу. Позорище...»,

пишет автор поста в artem.news.plus.

В комментариях сильно удивились такому ремонту, однако, предположили, что это временная мера, и решение проблемы будет.

Напомним, в Приморье стоят аномальные морозы, в некоторых районах столбик термометра опускается до отметки почти 40 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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