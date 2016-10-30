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Объехать невозможно: женщина рассказала об огромной пробке, сковавшей движение

Объехать невозможно: женщина рассказала об огромной пробке, сковавшей движение

Источник фото: pixabay.com

В одном из приморских пабликов жительница Артема рассказала о ситуации, с которой сталкиваются ежедневно жители Артема, сообщают «Вести:Приморье».

Так, стоянка поезда на переезде в Артеме заставляет владельцев машин убивать время в пробке. Есть объезд под мостом, поясняет автор поста. Но это не выход из ситуации, так как этим не хотят пользоваться водители. Под мостом дорога разбита так, что проехав по ней, можно разбить автомобиль.

"Железнодорожный переезд в районе мебельной фабрики в Артёме. Составы могут стоять долгое время, в результате чего образуются вереницы машин с обеих сторон. Люди опаздывают на работу... Проехать под мостом тоже невозможно, так как там огромные ямы", пишет автор поста.

«Напишите в транспортную прокуратуру, возможно будет результат», «Да там же видно, есть место где объехать хвост состава», «Жуть», «Когда строили развязку, перед рассветом можно было предусмотреть эту проблему, и сделать съезд на ту сторону», «Вы в Шкотово не ездили, можно часами стоять, а объезда нет вообще», отмечают в комментариях.

 

видео artem.news.plus
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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