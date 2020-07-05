«Здесь такое часто»: Часовые пробки выводят из себя водителей

Жителям Артема приходится часами стоять в пробках на железнодорожном переезде в районе мебельной фабрики, сообщают «Вести:Приморье».

Из-за большого количества проходящих поездов, шлагбаум поднимается не так часто, как хотелось бы тем, кто пытается доехать до дома.

И снова железнодорожный переезд на Мебельной. Состав стоит уже сорок минут. А если понадобится ехать скорой или пожарке? Сотни людей по ту сторону переезда регулярно отрезаны от "большой земли"... Это просто кошмар какой-то! -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие поддержали автора поста, отметив, что нужно обращаться к властям города.

«Надо всем жителям писать в администрацию и выше чтобы с трассы сделали дорогу в этот район. А под мостом кроме как джипа ни какая машина не проедет, так как каждую весну дорога плывёт и под мостом нарыст льда, там ни скорая и не пожарка не проедет. Как вариант всем жителям добиваться съезда с трассы».

Некоторые водители уточнили, проезд, который был под мостом, перекрыт.

«Пишу в прокуратуру. Говорят РЖД стратегический объект, а как же люди? не дай бог беда, и скорая просто не успеет».

«Здесь такое часто происходит».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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