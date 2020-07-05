«Здесь такое часто»: Часовые пробки выводят из себя водителей
Жителям Артема приходится часами стоять в пробках на железнодорожном переезде в районе мебельной фабрики, сообщают «Вести:Приморье».
Из-за большого количества проходящих поездов, шлагбаум поднимается не так часто, как хотелось бы тем, кто пытается доехать до дома.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Многие поддержали автора поста, отметив, что нужно обращаться к властям города.
«Надо всем жителям писать в администрацию и выше чтобы с трассы сделали дорогу в этот район. А под мостом кроме как джипа ни какая машина не проедет, так как каждую весну дорога плывёт и под мостом нарыст льда, там ни скорая и не пожарка не проедет. Как вариант всем жителям добиваться съезда с трассы».
Некоторые водители уточнили, проезд, который был под мостом, перекрыт.
«Пишу в прокуратуру. Говорят РЖД стратегический объект, а как же люди? не дай бог беда, и скорая просто не успеет».
«Здесь такое часто происходит».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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