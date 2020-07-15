Работа электрика повергла в шок жительницу города

Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой столкнулась после покупки «гостинки» в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

Скорее всего, «приключенческая» жизнь новоселов началась. И началась с того, что они столкнулись с «мастерами-профессионалами» своего дела. Вернее, электриками, которые вообще не понимает, что такое электричество. Так, новосел показала результат работы таких мастеров.

Приобрела гостинку в районе мебельной фабрики, на улице Кирова, 150. Конечно, я в курсе, какие отзывы по поводу этих девятиэтажек, но речь не об этом, а об УК "Темп". Именно около моей квартиры висел открытый электрический щит с огромным пучком проводки под напряжением и с кучей мусора (окурки, салфетки, кости рыбные, бутылки и стаканы пластиковые) внутри... Все мы понимаем, как это опасно для жильцов в случае возгорания этого щита. Поэтому я написала заявление на имя директора УК, оно было им подписано, оставалось только ждать ремонта. Сегодня, позвонив мастеру Константину, услышала, что всё готово, приезжайте и подпишите акт выполненных работ... И вот какую "выполненную" работу мы в итоге в увидели... Надеюсь, что кто-то из администрации АГО обратит внимание на УК "Темп" и подскажет ей, что негоже работать абы как...,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы сильно удивились фотографии с выполненными работами.

«Ремонтом это назвать тяжело. Здесь только полная замена щита по хорошему, либо восстановление петель и замена замка».

«Не обращайтесь в УК, лучше в фирму или частнику, специалисту!».

«Еще бы проверить их смету во сколько обошлось обматать зту дверку. Т.30 поди не меньше?».

«Какой ужас, слов нет!».

«Ваши приключения начинаются».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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