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Сегодня, 11:07

Жители приморской Чернышевки боятся ходить по улице

Жители приморской Чернышевки боятся ходить по улице

Источник фото: dpscontrol

В селе Чернышевка местные жители боятся ходить по улице Полевой. Сгнившие столбы с проводами грозят рухнуть в любой момент.

"Ростелеком забросил свои обязанности по обслуживанию своего оборудования, включая провода и столбы. Один столб недавно упал поперек дороги. Слава богу никто не пострадал. Приехали, прицепили гнилой столб к бетонной опоре.  Провода натянуть не смогли, так как опасно лезть на гнилые соседние столбы. Почесали затылки и уехали. Мы со страхом ходим по нашей улице", - рассказывают местные жители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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