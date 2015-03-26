Сегодня, 11:07
Жители приморской Чернышевки боятся ходить по улице
В селе Чернышевка местные жители боятся ходить по улице Полевой. Сгнившие столбы с проводами грозят рухнуть в любой момент.
"Ростелеком забросил свои обязанности по обслуживанию своего оборудования, включая провода и столбы. Один столб недавно упал поперек дороги. Слава богу никто не пострадал. Приехали, прицепили гнилой столб к бетонной опоре. Провода натянуть не смогли, так как опасно лезть на гнилые соседние столбы. Почесали затылки и уехали. Мы со страхом ходим по нашей улице", - рассказывают местные жители.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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