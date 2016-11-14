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Столб освещения завалился на провода ЛЭП во Владивостоке

Столб освещения завалился на провода ЛЭП во Владивостоке

Источник фото: dps_vl125

Столб освещения упал на провода линии электропередачи на Рудневском мосту Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl125. 

"На Рудневском мосту все не стабильно", - сообщает житель Владивостока в социальной сети, подкрепив свой пост фотографией, на которой видно, что столб освещения лежит на проводах.

Минувшей ночью во Владивостоке был сильный ветер. Возможно конструкция не выдержала натиска. Однако, очевидцы утверждают, что крепления у столба уже рассыпаются, поэтому столб мог рухнуть в любой момент.

Аварийных служб поблизости не видно. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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