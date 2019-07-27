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«На все бабки в казино сгонял»: водитель влетел в столб освещения

«На все бабки в казино сгонял»: водитель влетел в столб освещения

Источник фото: скрин видео dps_vl

На трассе, ведущей в сторону бухты Муравьиной, водитель Nissan Qashqai не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в столб освещения, сообщают «Вести:Приморье». 

Что-то пошло не так, и водитель вылетел в кювет, задев столб. В результате столкновения передняя часть авто оказалась разбитой.

Детали происшествия уточняются.

«Не фартануло уже на въезде», «На все бабки в казино сгонял», «Я на рулетку жизнь свою поставлю», «Теперь есть куда бабки вложить», «Хорошо в казино съездил», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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