"У кого-то год сразу не задался": представитель "Тойоты" влип в столб освещения во Владивостоке

Во Владивостоке водитель "Тойоты" не справился с управлением, сшиб ограждение и врезался в столб освещения. ДТП случилось в районе стадиона "Динамо", - сообщает "Вести: Приморье".

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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