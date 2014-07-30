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"У кого-то год сразу не задался": представитель "Тойоты" влип в столб освещения во Владивостоке
Во Владивостоке водитель "Тойоты" не справился с управлением, сшиб ограждение и врезался в столб освещения. ДТП случилось в районе стадиона "Динамо", - сообщает "Вести: Приморье".
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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