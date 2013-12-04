Единственный у дороги столб привлек водителя седана

В Приморье, в районе села Ясное, водитель Nissan Sunny не справился с управлением в врезался в бетонный столб. Под напором «железного» коня столб едва устоял, сообщают «Вести:Приморье».

Никого рядом с машиной не было. Она оказалась брошенной. Один из тех, кто видел последствия ДТП, предполагает, что машина может принадлежать молодым людям, которые были на озере, и, также со слов очевидца, выпивали.

Надеемся, что разбитой оказалась только машина. В комментариях отмечают, что при таком повреждении машины, скорость могла быть немаленькой.

«Это ж надо умудриться, снайпер», «Единственный столб по среди полей .. и тот сломался .. ну как так то ?», «Какого его на опору понесло, только проблем энергетикам и жителям доставил», «Главное, чтобы сам живой остался! А дорога вся «яма на яме», «Там 3 пацана бухали на озере. Ясно дело что свалили», «И теперь весь район без электричества», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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