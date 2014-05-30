Вчера, 20:26
Столб остановил водителя легковушки в Уссурийске
В Уссурийске, в районе улицы Севастопольской, водитель седана не справился с управлением. Автомобиль понесло, он съехал с дороги. Столб остановил перевернувшуюся машину, сообщают «Вести:Приморье».
О пострадавших в ДТП пока неизвестно. Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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