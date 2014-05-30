Новости Общество Происшествия
Вчера, 20:26

Столб остановил водителя легковушки в Уссурийске

Столб остановил водителя легковушки в Уссурийске

Источник фото: @dps_vl

В Уссурийске, в районе улицы Севастопольской, водитель седана не справился с управлением. Автомобиль понесло, он съехал с дороги. Столб остановил перевернувшуюся машину, сообщают «Вести:Приморье».

О пострадавших в ДТП пока неизвестно. Детали аварии уточняются.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме