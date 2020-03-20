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«Вот-вот рухнет»: Водителей предупредили об опасности
Во Владивостоке в районе Гайдамака горожане обратили внимание на столб, который в любой момент может рухнуть на проезжую часть, сообщают «Вести:Приморье».
Жители города отмечают, столб удерживают провода. Вероятно, именно они пока еще спасают его от падения. И предполагают, что ситуация может привести к трагедии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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