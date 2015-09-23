Увиденное на крыше жилого дома напугало прохожих

В Уссурийске жители одного из районов обратили внимание на крышу жилого дома. Горожане отмечают, на крыше лежит что-то очень похожее на бетонный блок, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, предмет лежит на самом краю, и, вероятно, в любой момент может рухнуть на проходящих мимо пешеходов или припаркованную машину.

В паблике Марка Чернослива уточняют, дом расположен на улице 40 лет Победы, что в микрорайоне Доброполье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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