«Лежит, проверили пульс»: Увиденное на улице напугало жителей города
В Артеме местные жители стали очевидцами неприглядной картины. Среди белого дня на обочине дороги лежит женщина. Горожане решили помочь, подошли, проверили пульс. Оказалось - живая. Вызвали полицию, позвонив по единому номеру 112, сообщают «Вести:Приморье».
Однако оказалось, что женщина лежит там уже продолжительное время. Очевидцы отмечают, видели ее в магазине по продаже алкоголя, выходила оттуда. Вероятно, дама очень пьяна, поэтому просто спит.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях местные жители высказались в адрес дамы, отметив, что каждый делает свой выбор. Одни живут в пьянках и непотребном поведении, другие ценят жизнь. Но при этом отметили, почему ни скорая, ни полиция не забрали женщину. На дороге, могут задавить.