«Лежит, проверили пульс»: Увиденное на улице напугало жителей города

В Артеме местные жители стали очевидцами неприглядной картины. Среди белого дня на обочине дороги лежит женщина. Горожане решили помочь, подошли, проверили пульс. Оказалось - живая. Вызвали полицию, позвонив по единому номеру 112, сообщают «Вести:Приморье».

Однако оказалось, что женщина лежит там уже продолжительное время. Очевидцы отмечают, видели ее в магазине по продаже алкоголя, выходила оттуда. Вероятно, дама очень пьяна, поэтому просто спит.

Во дворе дома на улице Фрунзе, 32 в Артеме второй день лежит девушка. Проверили пульс - живая, но, видимо, очень пьяная. Как говорят местные жители, вчера к ней приезжала полиция. Но девушка так и лежит там,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях местные жители высказались в адрес дамы, отметив, что каждый делает свой выбор. Одни живут в пьянках и непотребном поведении, другие ценят жизнь. Но при этом отметили, почему ни скорая, ни полиция не забрали женщину. На дороге, могут задавить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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