«Черепа и кости»: Находка во дворе дома привела в замешательство

В Артеме в районе улицы Лазо жители стали свидетелями ужасной картины. У мусорных баков приморцы обнаружили останки животных. Из полиэтиленовых пакетов, которые были выброшены рядом с баками, вывалились черепа и кости, сообщают «Вести:Приморье».

Какие-то люди (или нелюди) скинули биологические останки животных на контейнерной площадке, расположенной всего в нескольких метрах от многоквартирного дома по улице Лазо, 33 в Артёме. В пакетах - не только головы, но и другие части животных - то есть, всё то, что должно утилизироваться особым способом, но никак не на мусорке практически в центре города. Всё это видят дети. Здесь стоит кошмарный запах!!! Полчища мух! Очень надеемся, что соответствующие органы в Артёме оперативно отреагируют на сигнал, а правоохранительные органы помогут установить нарушителей, -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Горожане стали предполагать, кто мог совершить такой поступок, отметив, что с похожей ситуацией уже сталкивались.

«Могу предположить что это со стройки дома, который возводят на против лазо 33».

«Это собачьи головы и шерсть и лапы там выкинул мужчина и спокойно ушел ведя при этом свою собаку таксу на поводке».

«Головы баранов. Судя по фото».

«Вот и у нас в районе синей сопки. В лесном масиве около дороги тоже по осени, очень много таких черепушек валялось. Уроды какие-то скидывают».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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