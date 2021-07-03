«Черепа и кости»: Находка во дворе дома привела в замешательство
В Артеме в районе улицы Лазо жители стали свидетелями ужасной картины. У мусорных баков приморцы обнаружили останки животных. Из полиэтиленовых пакетов, которые были выброшены рядом с баками, вывалились черепа и кости, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Горожане стали предполагать, кто мог совершить такой поступок, отметив, что с похожей ситуацией уже сталкивались.
«Могу предположить что это со стройки дома, который возводят на против лазо 33».
«Это собачьи головы и шерсть и лапы там выкинул мужчина и спокойно ушел ведя при этом свою собаку таксу на поводке».
«Головы баранов. Судя по фото».
«Вот и у нас в районе синей сопки. В лесном масиве около дороги тоже по осени, очень много таких черепушек валялось. Уроды какие-то скидывают».
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