Новости Общество Видео Происшествия
Сегодня, 16:55

«Аварийка насвинячила»: Жители дома стали очевидцами неприятной картины

«Аварийка насвинячила»: Жители дома стали очевидцами неприятной картины

Источник фото: скрин видео

Жители дома по улице Сахалинской обратили внимание на грузовик, который сгрузил у мусорных баков огромное количество чем-то наполненных мешков, сообщают «Вести:Приморье».

Горожанка уточняет, на кабине машины была надпись «Аварийная».

Женщина пояснила снятое видео словами: «На Сахалинской, 19 приехала какая-то "аварийка", насвинячила и свалила».

При этом возникает вопрос, почему водитель избавился от такого количества груза во дворе многоквартирного дома.

Однако в комментариях паблика dpskontrol_125rus приморцы отметили, факта выгрузки не видно. Быть может, водитель грузовика и не виноват.

«Чтоб бабло не платить на горностае вот и везут по мусоркам хитро *** товарищи но зоркий глаз всех видит».

«Машинка приехала. Выгрузила пакеты. Видно, что Машинка стояла рядом. Отъезжала. И её засняли. Вот видео момента выгрузки пакетов было б не плохо посмотреть».

«У нас на помойку раньше вечером и ночью приезжали машины с мусором, сейчас среди дня. И это не наказуемо на мусорку же, а не мимо.».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме