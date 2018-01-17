"Вот-вот рухнет": владивостокцев предупреждают об опасности

Повисший на проводах столб вот-вот рухнет на подъеме с улицы Ковальчука на Тунгусскую во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

Очевидцы просят обратить на это внимание местных властей.

Со времени прошедшего циклона, натворившего немало без во Владивостоке, прошел уже почти месяц. Последствия стихии до сих дают о себе знать. В городе еще много поломанные веток висят на деревьях, которые так же могут рухнуть при сильном ветре, который не редкость во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]