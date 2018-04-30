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«Восстание столбов»: Еще один авто не устоял под натиском стихии
Во Владивостоке, в районе улицы Дальзаводской, 1 упавший столб похоронил под собой автомобиль, сообщают «Вести:Приморье». Фото с места ЧП разлетелось по приморским пабликам.
«Дальзаводская, 1. Бетонный столб уничтожил универсал, был ли водитель внутри автомобиля, пока не ясно», пишет автор одного из постов.
Детали уточняются.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали о «Счастливчике» с Нейбута, на автомобиль которого упала бетонная плита.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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