Новости Общество Происшествия
Сегодня, 09:34

«Восстание столбов»: Еще один авто не устоял под натиском стихии

«Восстание столбов»: Еще один авто не устоял под натиском стихии

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке, в районе улицы Дальзаводской, 1 упавший столб похоронил под собой автомобиль, сообщают «Вести:Приморье». Фото с места ЧП разлетелось по приморским пабликам.

«Дальзаводская, 1. Бетонный столб уничтожил универсал, был ли водитель внутри автомобиля, пока не ясно», пишет автор одного из постов.

Детали уточняются.

Напомним, ранее «Вести:Приморье»  сообщали о «Счастливчике» с Нейбута, на автомобиль которого упала бетонная плита.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме