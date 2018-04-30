Еще два авто пополнили список «погибших» под упавшими столбами
Во Владивостоке на улице Кузнецова в районе дома 90 упавший столб разбил две машины, сообщают «Вести:Приморье».
О происшествии в одном из приморских пабликов рассказал подросток, который выступил в роли автора видео. Мальчишка уточнил, столб разбил две припаркованных машины.
Ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке достаточное количество водителей оказались в неприятной ситуации, при которой их автомообили пострадали от упавших на них столбов и деревьев. Бетонный столб рухнул на припаркованную малолитражку. Водитель малолитражного автомобиля, по всей вероятности, не подозревал, что оставив машину на парковке у ТЦ, вернувшись, увидит печальную картину. «Восстание столбов»: Еще один авто не устоял под натиском стихии. В районе улицы Дальзаводской, 1 упавший столб похоронил под собой автомобиль.
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