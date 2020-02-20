Житель Приморья показал лайфхак по спасению автомобиля
В Приморье пришел циклон, который принес с собой ледяной дождь. Под его натиском не устояло многое - поваленные деревья, оборванные провода ЛЭП, разбитые бетонными столбами и плитами машины. Один из жителей края решил показать лайфхак по спасению автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в одном из приморских пабликов опубликовано фото, как можно спасти «железного коня» от различного рода стихии. Прикольно, но отчего это спасет, задаются в комментариях пользователи паблика.
«Консервация», «А потом, помимо льда, будут ещё и шины откалупывать», «От бетонной плиты скорее всего не поможет...», «Спрятался!.», «Обвешался кранцами, моряк походу.», «Торт"Черепаха"».
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали о «счастливчике» с Нейбута, который, потеряв авто, остался жив. На машину упала бетонная плита, едва не похоронив под собой владельца.
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