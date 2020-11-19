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19.11.2020 14:34

Момент падения бетонной плиты на автомобиль попал на видео

Момент падения бетонной плиты на автомобиль попал на видео

Источник фото: скрин видео соцсети

В Сети появилось видео, которое явно показывает, как произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, владелец - молодой мужчина пытался очистить машину от снега и люда. Сначала на авто упал небольшой кусок. Парень поднял голову вверх, чтоб понять, что упало, именно в этот момент прямо по центру в машину врезалась бетонная плита. Успев отбежать, он чудом не пострадал.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, бетонная плита похоронила под собой дорогой автомобиль.

 

Напомним, из-за циклона, обрушившегося на Приморье, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Многие машины оказались в плену упавших обледенелых деревьев и оборвавшихся электропроводов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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