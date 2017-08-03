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«Добили»: «печальная и противная» история получила продолжение

«Добили»: «печальная и противная» история получила продолжение

Источник фото: pixabay.com / mark2_che

История из Уссурийска, о которой вчера писали «Вести:Приморье», получила продолжение.

Так, в одном из приморских пабликов появилась очередная фотография елки, установленной в Северном районе Уссурийска, на которой видно, ее просто «добили». От красоты на елке практически ничего не осталось. Укороченная и без игрушек, она уже не порадует ни стар, ни млад. Шары оказались разбитыми, а осколки валялись рядом.

Напомним, ранее мы сообщали, в паблике просили найти отличия на фотографиях с елкой, которые были сделаны после установки и спустя один день. Оказалось, лесная красавица стала намного ниже. Кто-то решил, что ее нужно укоротить. Сломав верхушку зеленой красавице, хулиганы вызвали гнев горожан.

Многие отметили, что это чистой воды варварство. Неужели такие поступки стоят кому-то радости?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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