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Вчера, 19:43

Тела выкапывали по закону: стало известно, кому это было надо

Тела выкапывали по закону: стало известно, кому это было надо

Источник фото: pixabay.com

История с вандализмом на Лесном кладбище 12 сентября, о котором сообщали «Вести:Приморье», получила продолжение, Стало известно, что криминала в этой истории не было. Все по закону.

«На участке проводилась процедура эксгумации, где находилось захоронение так называемых невостребованных тел. Согласно законодательству, проведение подобных мероприятий для проведения экспертиз разрешается при соблюдении всех установленных требований законодательства», — сообщили корреспонденту vostokmedia в администрации Владивостока.

Выяснилось, что документально процедура была оформлена и запланирована, сейчас тела эксгумированы, а на территории наведён порядок и восстановлены элементы благоустройства.

Ранее пользователи назвали этот случай «немыслимой дикостью», «кошмаром» и «варварским отношением к памяти умерших». 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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