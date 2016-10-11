История с «варварством» на Русском острове получила продолжение (видео)

Материал «Вести:Приморье» «Это варварство»: то, что увидели на Русском острове, повергает в шок вызвал ажиотаж среди читателей. Многие действительно не могли понять, почему такое происходит, и никто не реагирует на данные деяния.

Однако, эта история получила продолжение. Сотрудники фермы по разведению моллюсков в бухте Воевода на острове Русском сняли видео в ответ:

«У парней лопнул коренной (основной трос), часть ловушек утонуло, просто их в течение двух дней вытащили и развесили, чтобы стекала вода, сегодня уже ни одной сетки там нет. Ну а то, что трос лопнул и часть этих садков утонула, так это форс мажор, ну и убытки конечно», уточнили в паблике lifedv.

«В инстаграме нас, люди, жестоко обманывают – берег чистенький, веревок, садков нет», – прокомментировал автор видео. И действительно, на видео не видно ни веревок, ни садков, чистый берег.

«Какая сила - общественное мнение в социальных сетях! Убрали за сутки. Ещё бы мусорки так быстро убирали!», говорят в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru