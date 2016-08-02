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«Это варварство»: то, что увидели на Русском острове, повергает в шок (видео)
В бухте Воевода на Русском острове уничтожается огромное количество биоресурсов, сообщают «Вести:Приморье».
Местная жительница стала очевидцем жуткой картины. Тонны биоресурсов уничтожаются на глазах у многих.
«Это Воевода. В прошлом году была перекрыта для разведения моллюсков, в этом году все моллюски оказались на берегу. Вот они, в лесу висят, лес завешан», – комментирует автор видео.
«У кого-то из марикультурщиков ферма не сложилась», «Это что? Мидии? И почему они на берегу?», «Свиньи, кругом свиньи с потребительским отношением!», отмечают в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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