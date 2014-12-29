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Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

Фото: dps_vl

На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.

На кадрах видно, что десятки машин были припаркованы у  льда. В соцсетях очевидцы призывают владельцев быстрее спасать свои авто. Хотя и отмечают, что спасать уже нечего. Морская вода сделала свое дело.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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