Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.

На кадрах видно, что десятки машин были припаркованы у льда. В соцсетях очевидцы призывают владельцев быстрее спасать свои авто. Хотя и отмечают, что спасать уже нечего. Морская вода сделала свое дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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