Первый пошел: "Утопленника" из бухты Воевода продали почти за полмиллиона рублей

Во Владивостоке продали один из 29 провалившихся под лед автомобилей в бухте Воевода – Toyota Hilux Surf. Нуждающийся в ремонте внедорожник нашел своего покупателя через автомобильный портал Drom.ru.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, владелец пострадавшего белого Toyota Hilux Surf опубликовал объявление 7 января. Собственник не скрывал, что авто в настоящее время не на ходу и требует дорогостоящего ремонта, так как недавно ушло под воду на Русском острове. Стоимость машины в таком состоянии оценена рыбаком в 490 000 рублей.

При этом владелец джипа уточнил, что до утопления Surf был в отличном состоянии. Его пробег – 212 000 км. В настоящее время транспортному средству необходима замена электрики.

«Продам топляк с Русского. Конструктор 2008 года. Как вытащил на берег, сразу в мойку. На восстановление нет средств. Покупал в Амурке год назад», – говорится в объявлении.

Стоит отметить, что для машины довольно быстро нашелся покупатель, автомобиль уже продан. Пока что это лишь первый «утопленник», который решили продать через автопортал сразу же после инцидента.

Нвапомним, 5 января 29 машин рыбаков ушли под лед в бухте Воевода острова Русский. Причиной инцидента послужило безответственное отношение любителей зимней рыбалки к запрету о выезде на лед. После инцидента на месте оперативно появились эвакуаторщики и частные компании, занимающиеся подъемом машин. По словам рыбаков, услуга стоила от 15 000 до 30 000 рублей. Каждому из 29 рыбаков теперь грозит штраф 3000 рублей. Данные автовладельцев МЧС направит в муниципальную комиссию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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