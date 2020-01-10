МЧС предупреждает: Выезд на лед категорически запрещен в Приморье

Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лёд. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ. Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

ВЫЕЗД НА ЛЁД АВТОТРАНСПОРТА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН!

Напомним, 5 января 29 машин рыбаков ушли под лед в бухте Воевода острова Русский. Причиной инцидента послужило безответственное отношение любителей зимней рыбалки к запрету о выезде на лед. После инцидента на месте оперативно появились эвакуаторщики и частные компании, занимающиеся подъемом машин. По словам рыбаков, услуга стоила от 15 000 до 30 000 рублей. Каждому из 29 рыбаков теперь грозит штраф 3000 рублей. Данные автовладельцев МЧС направит в муниципальную комиссию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]