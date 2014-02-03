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Внедорожник ушел под лед в бухте Мелководной

Внедорожник ушел под лед в бухте Мелководной

Фото: dpskontrol125rus

На льду бухты Мелководной в Амурском заливе очередной автомобиль ушел под лед, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По неподтвержденным сведениям, погибших нет.

Напомним, специалисты МЧС России по Приморскому краю призывают граждан не подвергать свою жизнь опасности, выезжая на автотранспорте на лёд.

Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лёд. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле.

Отметим, выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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