Рыбаки продолжают топить свои авто
Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан не подвергать свою жизнь опасности, выезжая на автотранспорте на лёд, сообщает «Вести: Приморье».
Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лёд. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле.
Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.
Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ:
- Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, отметили в ГУ МЧС по Приморью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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