Опасность рядом: МЧС предупреждает приморцев

Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лёд. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле.

Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной статьёй закона Приморского за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ:

- Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ВЫЕЗД НА ЛЁД АВТОТРАНСПОРТА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]