Собственникам провалившихся под лед машин в бухте Воевода грозит штраф

Во Владивостоке рыбакам, чьи машины ушли под воду в бухте Воевода в четверг, 5 января, грозит штраф за нарушение запрета выезда на лед. Данные всех нарушителей направят в комиссию муниципалитета для привлечения 29 автовладельцев к ответственности,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Как отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, все машины, которые стали участниками инцидента в бухте Воевода, были зафиксированы. Номера авто и данные о собственниках будут направлены в муниципалитет, который обязан организовать комиссию для привлечения к ответственности нарушителей закона. Каждому из них грозит административный штраф за выезд на лед.

«Функции по административному штрафу возложены на комиссию при муниципалитете. Это, в частности, Владивостокский городской округ, который должен создать комиссию, куда войдут специалисты от МЧС и возможно от ГИБДД. По материалам, которые были собраны вчера, будут произведены штрафы за выезд на лед. Суммы варьируются от 1000 до 3000 рублей», - прокомментировали в пресс-службе приморского Главка МЧС.

По данным ведомства, всего было насчитано 29 рыбаков-нарушителей, которые не оставили свои автомобили на суше перед рыбалкой.

Отметим, что в Приморье, согласно статье 3.12 регионального закона от 5 марта 2007 года № 44-КЗ, выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Сумма взыскания для физлиц составляет от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, а для юридических - от 20 000 до 50 000 рублей.

Напомним, 5 января машины рыбаков ушли под лед в бухте Воевода у острова Русский. Одни провалились по крышу, другие - по капот. Причиной инцидента послужило безответственное отношение любителями зимней рыбалки к запрету о выезде на лед. К тому же транспортные средства припарковались в ряд, как на стоянке. После происшествия на месте оперативно появились эвакуаторщики и частные компании, занимающиеся подъемом машин. По словам рыбаков, услуга стоила от 15 000 до 30 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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