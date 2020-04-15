«Да, это в Приморье»: фото из района привели в восторг жителей края

В одном из приморских пабликов опубликовали фото, сделанные в Партизанском районе края на скале Орёл. Фото заинтересовали приморцев, сообщают «Вести:Приморье».

«Скала Орёл. Скала находится примерно в километре на юг от хутора "Орел" Партизанского района», написала автор фото.

В комментариях отметили, там очень красиво. Кто-то сказал, это завораживающая красота. Многие пояснили, при виде фото решили, что это никак на Приморский край. «Сначала решила, что это "подкова" с Гранд каньона», пишет один пользователей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]