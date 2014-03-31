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Полицейские в оцеплении: жители района не понимают, что происходит

Полицейские в оцеплении: жители района не понимают, что происходит

Источник фото: vdk_incident

Во Владивостоке полицейские оцепили территорию в одном из жилых районов. В instagram паблик vdk_incident опубликованы фото, которые вводят в недоумение местных жителей.

"Между Сахалинской 36 и 32а что-то произошло. Кто знает?", написал в комментариях житель района. 

На фото видны оградительная лента ограждение, стоят полицейские.

«Там что то произошло и скоре всего кто то знает», «Скорее всего очередной снаряд нашли, либо дети откапали», также отметили в комментариях.

Надеемся, ситуация вскоре разрешится.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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