Сегодня, 16:27
Полицейские в оцеплении: жители района не понимают, что происходит
Во Владивостоке полицейские оцепили территорию в одном из жилых районов. В instagram паблик vdk_incident опубликованы фото, которые вводят в недоумение местных жителей.
"Между Сахалинской 36 и 32а что-то произошло. Кто знает?", написал в комментариях житель района.
На фото видны оградительная лента ограждение, стоят полицейские.
«Там что то произошло и скоре всего кто то знает», «Скорее всего очередной снаряд нашли, либо дети откапали», также отметили в комментариях.
Надеемся, ситуация вскоре разрешится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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