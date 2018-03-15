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Стаи голодных бездомных собак наводят ужас на горожан

Стаи голодных бездомных собак наводят ужас на горожан

Источник фото: pixabay.com / artem.news.plus

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором жители Артема рассказывают о сложной ситуации с бездомными собаками, сообщают «Вести:Приморье».

Так, горожане отмечают, голодные собаки сутками напролет лают, не давая покоя. При этом, многие испытывают страх, проходя по улице. Жители боятся, что животные могут накинуться и покусать. При чем, больше боятся за гуляющих во дворе детей, которые могут стать жертвами четвероногих. Артемовцы отмечают, площадки и дворы загажены фекалиями.

Мнения горожан на эту ситуацию разделились. Одни уверяют, их нужно просто кормить. Агрессия исчезнет. Другие утверждают, простой кормежкой вопрос не решить.

«Достали эти собаки», «Поставьте будки и накормите и будут спокойными. Сами когда без света тепла и воды сидели скулили во всю помощи просили,а им не пробывали помочь.», «Покормите и будут спокойные» «Кормить их тоже надо..они же есть хотят как и мы все..», «Ужас не возможно лай круглыми сутками !», «Это реальная проблема в Артёме, да и по всей стране.», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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