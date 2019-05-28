Во Владивостоке от грязевых потоков опять пострадали автомобили
Во дворе жилого дома № 27 на Нерчинской во Владивостоке потоками дождевой воды размыло грунт на косогоре. Землю с камнями нанесло на припаркованные автомобили.
Это уже не первый подобный случай во Владивостоке. 27 августа во Владивостоке в результате мощного ливня оползень сошёл на автопарковку возле дома на Тобольской, 16.
27 мая 2019 года во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 так же из-за сильного ливня рухнула подпорная стена, похоронив под собой несколько автомобилей. Администрация Владивостока выплатила ущерб, нанесенный автовладельцам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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