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Проезд на Шилкинскую перекрыт из-за обрушения подпорной стены
Во Владивостоке рухнула подпорная стена. Автолюбители не смогут добраться на улицу Шилкинскую с Гайдамака, сообщают «Вести:Приморье».
«Она, давно была на грани падения! Слава богу никто не пострадал!», «Давненько я на нее поглядывал», «Всегда там палевно ехал, да побыстрее», «Как обычно тянули до последнего, вот и обнулилась стена», отметили в комментариях паблика dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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