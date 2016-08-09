Прокуратура проводит проверку по факту обрушения подпорной стены во Владивостоке

Прокуратурой города Владивостока проводится проверка по факту обрушения подпорной стены в районе ул. Тунгусской в г. Владивостоке, в результате которого засыпало проезжую часть, - сообщает "Вести: Приморье".

К настоящему времени установлено, что подпорная стена не значится в реестре муниципальной собственности. В феврале 2019 г. управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока произведен ее осмотр. Пакет документов, необходимый для оформления объекта в собственность города, передан в управление муниципальной собственности администрации г. Владивостока.

Как сообщили в прокуратуре края, в рамках проводимой проверки будет дана оценка длительному оформлению подпорной стены в муниципальную собственность, причинам обрушения, а также своевременности организации ремонтных работ на объекте.

По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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