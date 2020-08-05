В ГИБДД назвали одну из причин страшного ДТП во Владивостоке

Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на улице Снеговой, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение о том, что в районе дома № 105а по улице Снеговая зафиксировано ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД во Владивостоке.

Очевидцы рассказали об аварии с участием минивэна и большегруза.

На место происшествия прибыли должностные лица ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, реанимация и спасатели МЧС.

Сотрудники полиции установили, 37-летний водитель автомашины Toyota LiteAce, двигаясь со стороны улицы Проселочная в направлении Карьерной, не справился с управлением и совершил наезд на полуприцеп к грузовому автомобилю Volvo FH, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В результате аварии водитель микроавтобуса получил травмы, не совместимые с жизнью. Отмечается, стаж его вождения составлял 19 лет, два раза его привлекли в ответственности в 21-м году.

Другие участники дорожного движения в автоаварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке серьезное произошло ДТП. «После такого не выживают»: Минивэн на скорости влетел под большегруз.

Серьёзное ДТП на Снеговой 42, Toyota LiteAce на полном ходу влетел в прицеп стоящего на обочине большегруза. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Жители города в паблике dps_vl предположили, скорее всего, водитель микроавтобуса не соблюдал скоростной режим, что и привело к таким трагическим последствиям.

«Скоростной режим не, не слышали . Мы все его нарушаем и должны отдавать себе отчёт ,что каждый раз как в последний».

«Что с ними бороться, ехать надо не 160 а 60!».

«Бороться? Да любой автомобиль может остановиться на обочине, по любым причинам. Далеко не в этом дело, здесь люди которые превышают скорость , они полностью несут ответственность в данном ДТП. Со столбами и ограждениями тоже бороться тогда?».

«Как можно не заметить фуру на освещённом участке дороги, ещё и с отражателями фар.... Что в этом случае нарушил водитель фуры???? Знаков запрещающих нет.... Просто невнимательность на дороге, привышение скорости».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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