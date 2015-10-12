Случай во дворе дома на Енисейской возмутил горожан

Во дворе дома по улице Енисейской, 18 два одаренных горе-водителя перекрыли проезд к подъездам дома. Скорая не смогла добраться до пациентов. Автор поста задается вопросом - «Люди когда-нибудь научатся думать и оставлять проезд для спецтранспорта?».

Горожане негативно отнеслись к ситуации. Многие отметили, что парковок действительно нет, но всегда стоит подумать о том, что спецмашина должна добраться до указанного подъезда. Иногда минуты задержки могут стоить кому-то жизни.

«Надо было сирену включить на полную, что бы весь дом проснулся тогда этот ... сразу же найдётся», «У нас в России могут штрафы придумывать только за отсутствие солнцезащитного козырька в машине, а за перекрытие проезда для спецтранспорта нет реальных штрафов, чтобы один раз так по карману ударило, что не повадно было. Понимаю, что в городе с парковками беда, но это тоже не выход», «Колёса надо было проткнуть, может в следующий раз мозгом подумает, а не ж...й», «Потом удивляются как щас видел про машину которой скинули пакет воды на крышу... жизнь не учит», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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