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ДТП во дворе дома на Луговой парализовало движение

ДТП во дворе дома на Луговой парализовало движение

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке на улице Луговой произошла авария, столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». 

На внутридомовой территории дорогу не поделили водители Daihatsu и Toyota Prius. Судя по фото, складывается ощущение, никто не захотел уступать. Упрямство водителей сыграло злую шутку.

В комментариях одного из приморских пабликов граждане нелестно отозвались о ситуации. Многие отметили, что в таких ситуациях нужно быть умнее своего оппонента.

«Обоюдку распишут», «А почему бы не закольцевать вокруг дома? Поставьте знаки уже проще будет», «Красиво встретились», «Самое время бодаться», «ну рогатый только один, другой ехал согласно ПДД», «У одного даже уши сложились от удара».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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