«Теперь о нем узнают многие»: во Владивостоке обсуждают водителя дорогого внедорожника

Житель Владивостока рассказал о ситуации, с которой столкнулся в одном из жилых дворов. Так, на фото видно дорогой внедорожник, водитель которого решил припарковать его на газоне.

В Приморье в очередной раз жители обращают внимание на проблему парковок. Мест не хватает, пишут одни. Другие отмечают, если на газон ежедневно будут ставить автомобили, на нем никогда ничего не вырастет.

Пдд для всех, кроме тех, у кого машина дороже,

пишет автор поста в паблике vdk_news.

«Никогда не понимал людей, у которых есть деньги на авто (особенно не самые дешёвые), но нет денег на стоянку платную или парковку...чем богаче человек, тем он более скупой».

«А что там подснежники да? Или опять кто то на коляске не может проехать».

«Может в пределах города землю под парковки выделять, не под свечки на 1000 квартир».

«Люди которые такое выкладывают молодцы, если бы в нашем обществе было больше таких людей и все бы забыли про зонавские понятия по поводу крысятничества и прочее, жизнь бы потихоньку да налаживалась, и люди бы уже дважды думали что они делают и как».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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