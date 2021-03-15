Очередную жертву может «поглотить» открывшийся «портал» в Приморье

В Большом Камне жители города обратили внимание на яму, которая возникла на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

Горожане отмечают, «портал» глубокий, возник на съезде в районе Гагарина, 33. Водителей просят быть внимательнее, чтобы не попасть в неприятную ситуации, оставив авто без запчастей, как минимум.

«У нас очень много таких открытых порталов. на Гагарина, прямо на детской площадке возле качелей. ждем жертву».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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