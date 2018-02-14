Скульптуру владивостокского Хатико обнаружила школьница
Подписчики канала «экипажы ДПС» сообщили о том, что похищенного утром Хатико наши в реке под мостом, — передают «Вести: Приморье».
«Сегодня утром увидела видео, что украли скульптуру, а сейчас дочь гуляет на районе, звонит мне и говорит, что в речке около дома этот Хатико валяется», — сообщила подписчица.
Скульптура пластиковой собаки, напечатанная на 3Д-принтере, была похищена накануне. Видео с камер наблюдения мгновенно облетело соцсети.
Благодаря тому, что пес сделан из полимерных материалов, он не утонул и составлял компанию прочему пластику, скопившемуся в реке и на ее берегах. Находка обнаружилась недалеко от Фадеева, 14.
Собаку спасли неравнодушные подписчики канала @dps_vl.
Интересно, что комментаторы уже переименовали Хатико в Муму, что больше соответствует ситуации.
Напомним, ранее «Вести: Приморье» публиковали видео, на котором видно, как произошел акт вандализма. Также владельцы скульптуры рассказали, что она обошлась в 200 тысяч рублей.
Прошлая неделя вообще выдалась несчастной для пластикового зверя: в минувший вторник собаку пнул прохожий, правда, после этого ее «полечили».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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