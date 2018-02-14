В центре Владивостока вандалы украли «приморского Хатико». Яркую пластиковую статую собаки установили в начале ноября у здания банка на Алеутской, в знак дружбы со своими клиентами. О непростой судьбе символа преданности, узнала Марьяна Яцкевич.

Наутро в соцсетях пошутят «Хатико нашел своего хозяина». Вот только владельцам скульптуры не до смеха. С тех пор как собака появилась на крыльце банка, сотрудники полиции сюда зачастили. За месяц на хулиганов написали 4 заявления.

Собака каждую ночь подвергалась воздействиям хулиганов.

Сделать пса реалистичным было главной задумкой банка, которому принадлежал приморский Хатико. Скульптуру изготовили в Москве по новой технологии на 3D принтере. Получать травмы пес начал еще при транспортировке. Во Владивосток он прибыл без хвоста - неправильно упаковали.

Геннадий Фофанов, председатель правления банка:

- Кроме этого нам предлагали сделать гипсовые, цементные памятники, но они не так реалистичны как вот именно на 3Dпринтере. Ущерб значительный для нас, но больше именно моральный ущерб, чем финансовый, собака стоила порядка 200 тысяч рублей.

Пес и вправду получился ярким на фоне других постаментов. Днем он притягивал взгляды туристов и детей. А вечером пьяных хулиганов. Их не испугали даже камеры видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как за несколько дней до кражи вандалы проломили псу морду и лапы. Неравнодушные сотрудники компании раны залечили, реставрировать пса приходилось раз в неделю.

Поти или Почи, так сотрудники банка называли приморского Хатико, что в переводе с французского означает милый, хорошенький. Собака прожила в центре города всего месяц, за это время ее гладили, с ней фотографировались и даже били. Сейчас от собаки остались только пришурупленные лапы, накануне статую специально присверлили к постаменту, но и это не остановило похитителей.

Сейчас сотрудники банка надеются, что приморского Хатико вернут на место. А если этого не произойдет статую придётся заменить на бетонную.

Отметим, подписчики канала «экипажы ДПС» сообщили о том, что похищенного утром Хатико наши в реке под мостом. «Сегодня утром увидела видео, что украли скульптуру, а сейчас дочь гуляет на районе, звонит мне и говорит, что в речке около дома этот Хатико валяется», — сообщила подписчица. Благодаря тому, что пес сделан из полимерных материалов, он не утонул и составлял компанию прочему пластику, скопившемуся в реке и на ее берегах. Находка обнаружилась недалеко от Фадеева, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]