"Вести: Приморье": единственную в городе статую, напечатанную на 3D-принтере, украли во Владивостоке
Непростая судьба приморского Хатико. В центре Владивостока вандалы украли пластиковую статую собаки. Ее установили месяц назад у здания банка на Алеутской в знак дружбы к своим клиентам.
Компании она обошлась недёшево. Собаку изготовили в Москве по новой технологии на 3D-принтере. За несколько недель во Владивостоке пес прожил насыщенную жизнь, с ним фотографировались, его гладили, и даже атаковали вандалы. Хулиганы били его ногами, четырежды пытались украсть! На этот раз все удалось!
Геннадий Фофанов, председатель правления банка:
- Ущерб значительный для нас, но больше именно моральный ущерб, чем финансовый, собака стоила порядка 200 тысяч рублей.
Подробную историю об этом смотрите уже в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" в 20:45 на телеканале "Россия1", не пропустите.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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