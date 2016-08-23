"Вести: Приморье": единственную в городе статую, напечатанную на 3D-принтере, украли во Владивостоке

Непростая судьба приморского Хатико. В центре Владивостока вандалы украли пластиковую статую собаки. Ее установили месяц назад у здания банка на Алеутской в знак дружбы к своим клиентам.

Компании она обошлась недёшево. Собаку изготовили в Москве по новой технологии на 3D-принтере. За несколько недель во Владивостоке пес прожил насыщенную жизнь, с ним фотографировались, его гладили, и даже атаковали вандалы. Хулиганы били его ногами, четырежды пытались украсть! На этот раз все удалось!

Геннадий Фофанов, председатель правления банка:

- Ущерб значительный для нас, но больше именно моральный ущерб, чем финансовый, собака стоила порядка 200 тысяч рублей.

Подробную историю об этом смотрите уже в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" в 20:45 на телеканале "Россия1", не пропустите.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]