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Полиция пошла по следам похитителя владивостокского "Хатико"

Полиция пошла по следам похитителя владивостокского "Хатико"

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту кражи местного Хатико, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку. 

В дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский район) поступило заявление жительницы Владивостока о том, что неизвестное лицо в ночное время совершило тайное хищение скульптуры собаки Поти.

Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей.

Похищенную скульптуру обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию. Поти доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку.

Напомним, скульптура собаки появилась сравнительно недавно у одного из банков в центре города. Владивостокцы прозвали её Хатико, однако у собаки есть официальное имя – Поти. На постаменте, где сидел пес, было написано «Привет! Меня зовут Pochi. Погладь меня!». Вести:Приморье" рассказывали об этой истории в сюжете Марьяны Яцкевич "Непростая судьба приморского Хатико: подробности". 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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