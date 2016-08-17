Во Владивостоке задержан телефонный воришка
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение местной жительницы о краже мобильного телефона.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, гражданин, находясь в торговом центре на улице Гамарника, проник в помещение аптечного пункта и похитил мобильный телефон. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого – мужчину в медицинской маске. Причиненный потерпевшему ущерб составил 8 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска отдела полиции Первореченского района задержали 42-летнего жителя дальневосточной столицы.
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания и сознался в еще семи аналогичных преступлениях, совершенных им в черте города.
По фактам краж возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного им ущерба.
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